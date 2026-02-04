На фронті назріває катастрофа: у Раді чітко назвали винних

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Забезпечення військових на фронті дронами Україна може провалити. У Ради критикують і організацію закупівель і самі закупівлі.
Дрон. Ілюстративне фото
Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що Генштаб та Міноборони не змогли сформувати план закупівель дронів на 2026 рік. Тепер, за її словами, АОЗ опитує виробників щодо екстреного виготовлення дронів на лютий-березень 2026 року.
Політик ставить питання — для чого нам тоді сотні людей в АОЗ та Міноборони, якщо вони закуповують те, що просто не підходить; навіщо робити так, щоб військові шукали гроші на деталі або витрачали власні; чому не надають гроші самим підрозділам, щоб вони могли закуповувати те, що їм реально потрібно.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська заявляють про нові успіхи на фронті.
У Міністерстві оборони РФ повідомили, що нібито штурмові підрозділи гвардійського 114-го полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії угруповання “Схід” захопили населений пункт Староукраїнка у Запорізькій області.