На фронті назріває катастрофа: у Раді чітко назвали винних

Забезпечення військових на фронті дронами Україна може провалити. У Ради критикують і організацію закупівель і самі закупівлі.

Дрон. Ілюстративне фото

Народна депутатка Анна Скороход повідомила, що Генштаб та Міноборони не змогли сформувати план закупівель дронів на 2026 рік. Тепер, за її словами, АОЗ опитує виробників щодо екстреного виготовлення дронів на лютий-березень 2026 року.

“Але питання в іншому: хлопці на фронті, з якими ми спілкуємось постійно, говорять про те, що дрони, які надходять із загальної закупівлі, часто потребують доопрацювання або заміни. Навіть більше, держава закуповує дрони, але не закуповує до них деталі, і військовим доводиться робити це власним коштом”, — повідомила народна депутатка.

Політик ставить питання — для чого нам тоді сотні людей в АОЗ та Міноборони, якщо вони закуповують те, що просто не підходить; навіщо робити так, щоб військові шукали гроші на деталі або витрачали власні; чому не надають гроші самим підрозділам, щоб вони могли закуповувати те, що їм реально потрібно.

“Система закупівель під час війни має бути максимально ефективною та працювати як годинник. Скільки ще ми будемо годувати чиновників, замість того, щоб просто дати ці гроші безпосередньо бойовим бригадам?”, — зазначила народна депутатка.

