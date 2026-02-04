logo_ukra

У РФ заявили про захоплення важливого району оборони України: де просунувся ворог

В Міноборони РФ заявили про нібито покращення свого становища на фронті

4 лютого 2026, 17:43
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська заявляють про нові успіхи на фронті.

У РФ заявили про захоплення важливого району оборони України: де просунувся ворог

Фронт. Ілюстративне фото

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що нібито штурмові підрозділи гвардійського 114-го полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії угруповання “Схід” захопили населений пункт Староукраїнка у Запорізькій області.

“Під контроль перейшов важливий район оборони супротивника площею понад п'ять квадратних кілометрів. Знищено велику кількість особового складу ЗСУ, до 10 одиниць різної техніки, а також до 15 важких гексакоптерів”, — повідомляють у російському Міністерстві оборони.

У російському міністерстві заявили, що захоплення Староукраїнки нібито дозволило підрозділам просунутися на шість кілометрів углиб оборони України на захід від населеного пункту Гуляйполе та покращити становище на даній ділянці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Тамбовській області РФ зійшов з рейок поїзд із пальним. Дві цистерни з паливом вибухнули, через що почалася масштабна пожежа. В осередку горіння знаходяться близько 30 вагонів. 

Російські ЗМІ повідомили, що за даними РЖД, вантажні вагони з бензином зійшли з рейок у Тамбовській області та спалахнули. Повідомляється, що рух поїздів у регіоні припинено. На місце сходу направили пожежні та відновлювальні поїзди. Попередньо постраждалих немає. Очікується затримка поїздів південного спрямування. Причини події встановлюються.

Читайте також: чому Росія завдала масованого удару перед мирними переговорами та які позиції першочергово повинна відстоювати українська переговорна група.




Джерело: https://t.me/mod_russia/60882
