Российские войска заявляют о новых успехах на фронте.

Фронт. Иллюстративное фото

В Министерстве обороны РФ сообщили, что якобы штурмовые подразделения гвардейского 114-го полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" захватили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области.

"Под контроль перешел важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров. Уничтожено большое количество личного состава ВСУ, до 10 единиц разной техники, а также до 15 тяжелых гексакоптеров", — сообщают в российском Министерстве обороны.

В российском министерстве заявили, что захват Староукраинки якобы позволил подразделениям продвинуться на шесть километров вглубь обороны Украины к западу от населенного пункта Гуляйполе и улучшить положение на данном участке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Тамбовской области РФ сошел с рельсов поезд с горючим. Две цистерны с топливом взорвались, из-за чего начался масштабный пожар. В очаге горения находятся около 30 вагонов.

Российские СМИ сообщили, что по данным РЖД, грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов в Тамбовской области и загорелись. Сообщается, что движение поездов в регионе приостановлено. На место схода направили пожарные и восстановительные поезда. Предварительно пострадавших нет. Ожидается задержка поездов южного толка. Причины происшествия устанавливаются.

