На фронте назревает катастрофа: в Раде четко назвали виновных
На фронте назревает катастрофа: в Раде четко назвали виновных

Народный депутат Скороход о проблемах с закупками дронов

4 февраля 2026, 18:40
Автор:
Кречмаровская Наталия

Обеспечение военных на фронте дронами Украина может провалить. В Совете критикуют и организацию закупок и сами закупки.

На фронте назревает катастрофа: в Раде четко назвали виновных

Дрон. Иллюстративное фото

Народная депутат Анна Скороход сообщила, что Генштаб и Минобороны не смогли сформировать план закупок дронов на 2026 год. Теперь, по ее словам, АОЗ опрашивает производителей относительно экстренного изготовления дронов на февраль-март 2026 года.

"Но вопрос в другом: парни на фронте, с которыми мы общаемся постоянно, говорят о том, что поступающие из общей закупки дроны часто нуждаются в доработке или замене. Даже больше, государство закупает дроны, но не закупает к ним детали, и военным приходится делать это за свой счет", — сообщила народная депутат.

Политик задает вопрос — для чего нам тогда сотни людей в АОЗ и Минобороны, если они закупают то, что просто не подходит; зачем делать так, чтобы военные искали деньги на детали или тратили собственные; почему не предоставляют деньги самим подразделениям, чтобы они могли закупать то, что им реально нужно.

"Система закупок во время войны должна быть максимально эффективной и работать как часы. Сколько еще мы будем кормить чиновников вместо того, чтобы просто дать эти деньги непосредственно боевым бригадам?", — отметила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска заявляют о новых успехах на фронте.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что якобы штурмовые подразделения гвардейского 114-го полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" захватили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области.



Источник: https://t.me/golosSkorokhod/364
