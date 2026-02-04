На фронте назревает катастрофа: в Раде четко назвали виновных

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Обеспечение военных на фронте дронами Украина может провалить. В Совете критикуют и организацию закупок и сами закупки.
Дрон. Иллюстративное фото
Народная депутат Анна Скороход сообщила, что Генштаб и Минобороны не смогли сформировать план закупок дронов на 2026 год. Теперь, по ее словам, АОЗ опрашивает производителей относительно экстренного изготовления дронов на февраль-март 2026 года.
Политик задает вопрос — для чего нам тогда сотни людей в АОЗ и Минобороны, если они закупают то, что просто не подходит; зачем делать так, чтобы военные искали деньги на детали или тратили собственные; почему не предоставляют деньги самим подразделениям, чтобы они могли закупать то, что им реально нужно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска заявляют о новых успехах на фронте.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что якобы штурмовые подразделения гвардейского 114-го полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" захватили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области.