"При Сталине за такое расстреливали": Арестович указал, как власть вредит фронту

Бывший советник Офиса президента, неоднократно выступавший с громкими заявлениями по поводу дружбы с Москвой, прокомментировал ситуацию с отключением на фронте Старлинков.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, волевое и мужественное, а главное – быстрое решение нового министра обороны Михаила Федорова "…немедленно отключить незарегистрированные Старлинки" положило связь всем боевым бригадам Сил обороны, ведущим бои на первой линии.

Арестович рассказал, что вторые сутки многие из них — без связи, и учитывая процесс "регистрации", который "список обновляется раз в сутки" побудут еще.

Бывший советник объяснил причину – 80% Старлинков в передовых батальонах волонтерские и, конечно, регистрацию как государственные не проходили.

"Вместо этого "...быстрая публичная реакция" и — конечно же — комментарий в Х от "...самого Маска" — дороже будут молодому министру, чем войска без связи в период активных боевых действий "...против орды, желающей уничтожить нашу страну", — убежден Арестович.

Простая мысль, пояснил он, сначала через систему мер в войсках достичь полной регистрации, а затем "отключать россиян" в голову борцам за лайки не пришла.

"Систему определяет то, как она награждает и наказывает. При Сталине за такое расстреливали. У нас сейчас — награждают парой платных рассылок в ТГ-каналах о том, какой молодой министр — молодец. Отсюда и разница в результатах на 1418-й день", — подытожил бывший советник ОП.

