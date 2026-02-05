"При Сталине за такое расстреливали": Арестович указал, как власть вредит фронту

Рубрики
Бывший советник Офиса президента, неоднократно выступавший с громкими заявлениями по поводу дружбы с Москвой, прокомментировал ситуацию с отключением на фронте Старлинков.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, волевое и мужественное, а главное – быстрое решение нового министра обороны Михаила Федорова "…немедленно отключить незарегистрированные Старлинки" положило связь всем боевым бригадам Сил обороны, ведущим бои на первой линии.
Арестович рассказал, что вторые сутки многие из них — без связи, и учитывая процесс "регистрации", который "список обновляется раз в сутки" побудут еще.
Бывший советник объяснил причину – 80% Старлинков в передовых батальонах волонтерские и, конечно, регистрацию как государственные не проходили.
Простая мысль, пояснил он, сначала через систему мер в войсках достичь полной регистрации, а затем "отключать россиян" в голову борцам за лайки не пришла.
