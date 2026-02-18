"Зеленский станет лишним, а украинцев просто кинули": Арестович ошеломил новым прогнозом

Вокруг войны в Украине продолжается несколько линий переговоров. Основная линия – между Россией и США.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, Россия пытается договориться на новых условиях.

"В принципе, вся эта война была затеяна ради заключения нового соглашения с учетом российских интересов. Украина в этих переговорах вторична и несубъектна. Украинцы — инструмент. К инструменту могут относиться уважительно, ремонтировать его, совершенствовать, вкладывая ресурсы, но не больше. С инструментом не договариваются на равных”, — отметил Арестович.

По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала воевать. Европейцы и британцы, как объяснил Арестович, прямо говорили об этом на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они поддерживают в этом действующую украинскую власть и ту часть украинцев, которая готова воевать до последнего. Пока украинцы выполняют нужную для европейцев и британцев роль, последние готовы закрывать глаза на нарушения прав человека, топтание Конституции, тотальную коррупцию в высших эшелонах власти. Остальные украинцы Запад бросил, как и власть имущие”, — заметил Арестович.

Основной трек переговоров со стороны украинских властей, как пояснил он, — не условия мира, не сохранение людей и территорий, а гарантии для переизбрания.

"Все крутится вокруг второго термина Зеленского. Он неоднократно прямо заявлял, что его главное преимущество перед Путиным — возраст. Задача Зеленского предельно понятна — пересидеть Путина и Трампа. Для этого он ведет неприкрытую антитрамповскую повестку дня", — отметил он.

По словам Арестовича, так будет продолжаться, пока Зеленский продолжает играть необходимую роль – дразнить РФ.

"Когда потребность в этом исчезнет — например, если РФ договорится со Штатами и с ЕС, — Зеленский и его окружение станут лишними и многое знающими. В этот момент все изменится. Все эти дутые "патриоты", подпевающие власть имущие, и сами представители власти превратятся в пену, которую сдует ветер истории. Тогда возможны реальные изменения в Украине”, — подытожил Арестович.

