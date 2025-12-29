Зеленський сказав все своєю реакцією: на Заході назвали показовий момент зустрічі у Флориді

Переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що відбулися в Мар-а-Лаго, не принесли значних результатів, але дали важливі висновки. Проте, на відміну від їхнього попереднього конфлікту в Овальному кабінеті у лютому, на цей раз не було серйозних сварок, як зазначає Sky News.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, під час зустрічі Трамп неодноразово демонстрував роздратування. Особливо це проявилося, коли він відверто зневажливо висловлювався про важливість переговорів, згадуючи їжу в Мар-а-Лаго та фізичні характеристики українських генералів.

Також був момент, коли Зеленський не зміг стримати емоцій. Він знизав плечима та засміявся після того, як Трамп сказав: "Росія хоче, щоб Україна була успішною". Це викликало здивування, оскільки не зрозуміло, чи Трамп неосвічений, чи насправді має зв'язки з Росією.

Зеленський, в свою чергу, виглядав впевненим, що США нададуть військову підтримку Україні, аби протистояти можливій російській агресії в майбутньому. Однак жоден з лідерів не уточнив конкретних умов такої допомоги.

Українські джерела повідомляють, що однією з ключових тем переговорів була обіцянка Трампа надати Україні гарантії безпеки. Зокрема, важливим моментом стало те, що Трамп вперше висловив намір відвідати Україну та виступити перед парламентом.

Проте найбільш промовистою стала заява Зеленського на пресконференції. Він зазначив, що мирний план між Україною та США на 90% готовий, а гарантії безпеки від США та Європи фактично узгоджені. Проте є ще кілька нез'ясованих моментів, зокрема стосовно того, як саме будуть працювати ці гарантії.

Зеленський підкреслив важливість цього аспекту для безпеки України, оскільки це питання стосується можливості розміщення європейських військ на території України. Водночас це є "червоною лінією" для Росії, і Трамп, очевидно, це розуміє.

Існують кілька ключових проблем, що залишаються без відповіді. По-перше, хоча Трамп може бажати завершення війни, він не надто переймається тим, яким чином це станеться. По-друге, Росія не дає жодних сигналів про намір припинити агресію. І, нарешті, Україна не готова піддатися капітуляції.

Очікується, що Європа та Україна знову намагатимуться залучити Трампа до тиску на Москву, щоб він вступив у діалог із Путіним. Однак, як зазначає Sky News, не варто сподіватися на значні зміни в цьому напрямку.

