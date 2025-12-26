Швеція анонсувала жорстку відповідь на ракетний терор Путіна в Україні: про що мова

Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) надало додаткове фінансування Фонду підтримки енергетики України у розмірі 63,82 млн євро. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Фото: з відкритих джерел

Швеція наразі посідає друге місце серед донорів Фонду після Німеччини. Загальна сума внесків SIDA до цього механізму становить 203,08 млн євро. Частина цих коштів — 44,68 млн євро — спрямована на окремий спеціальний рахунок для забезпечення ядерної безпеки країни.

Завдяки шведській підтримці в Україні було придбано обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів. Окрім того, кошти SIDA використані для закупівлі критично важливого обладнання для НЕК "Укренерго" та операторів систем розподілу у Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Станом на 25 грудня, загальна сума грантових коштів, отриманих Фондом, перевищила 1,521 млрд євро, з яких лише у грудні надійшло 258 млн євро нових внесків. Міністерство енергетики зазначило, що за ці кошти закуповується обладнання, запасні частини та інші необхідні матеріали для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми після руйнівних атак Росії.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що країна виступає за посилення підтримки України, зокрема за рахунок репараційного кредиту з заморожених російських активів, а також за розширення санкцій проти Росії.

