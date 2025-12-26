Швеция анонсировала жесткий ответ на ракетный террор Путина в Украине: о чем идет речь

Шведское агентство международного развития (SIDA) предоставило дополнительное финансирование Фонда поддержки энергетики Украины в размере 63,82 млн. евро. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины .

Фото: из открытых источников

Швеция занимает второе место среди доноров Фонда после Германии. Общая сумма вкладов SIDA в этот механизм составляет 203,08 млн евро. Часть этих средств – 44,68 млн евро – направлена на отдельный специальный счет для обеспечения ядерной безопасности страны.

Благодаря шведской поддержке в Украине было приобретено оборудование для проекта по распределению генерации в одном из наиболее энергодефицитных регионов. Средства SIDA использованы для закупки критически важного оборудования для НЭК "Укрэнерго" и операторов систем распределения в Херсонской, Запорожской и Черниговской областях.

По состоянию на 25 декабря общая сумма грантовых средств, полученных Фондом, превысила 1,521 млрд евро, из которых только в декабре поступило 258 млн евро новых взносов. Министерство энергетики отметило, что за эти средства закупаются оборудование, запасные части и другие необходимые материалы для восстановления и стабилизации работы энергосистемы после разрушительных атак России.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что страна выступает за усиление поддержки Украины, в частности, за счет репарационного кредита по замороженным российским активам, а также за расширение санкций против России.

