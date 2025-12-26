Після Покровська буде реально страшно: експерт попередив про наступний наступ Путіна

Ситуація на напрямку Покровська залишається однією з найскладніших на фронті. Хоча можливий відступ українських військ із міста не означає поразки на стратегічному рівні, він створює серйозні загрози для сусідніх регіонів та ключових оборонних вузлів Донеччини, розповів військовий оглядач Денис Попович.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, завдяки тривалій обороні Покровська українські захисники виграли час та змогли підготувати нові оборонні рубежі.

"Силам оборони вдалося вибити ворога з Добропілля, де окупанти намагалися імітувати прорив ліній оборони", — зазначив Попович.

Водночас він попередив, що у разі захоплення Покровська російськими військами перед ними відкриваються нові оперативні можливості.

"Якщо росіяни досягнуть успіху тут, то далі сконцентрують зусилля на захопленні Костянтинівки, там складна ситуація. Крім цього, окупанти можуть отримати доступ до Дніпропетровської області", — підкреслив експерт.

Бойові дії наразі точаться у північній частині Покровська. Вкрай складна ситуація з логістикою спостерігається у сусідньому Мирнограді, який фактично опинився у "сірій зоні". Незважаючи на те що росіяни ще не контролюють ці міста повністю, тиск на українські позиції залишається високим. Окупанти намагаються захопити Покровськ вже понад півтора року, і відсутність швидкого успіху змушує їх кидати у бій нові резерви.

Попович зауважив, що "втрата контролю над окремими населеними пунктами Донеччини створює передумови для масштабних боїв за останні великі міста області, які перебувають під контролем України". Нещодавно ворог захопив Сіверськ, який експерти називають "східною брамою" до Слов’янсько-Краматорської агломерації. Наступною ціллю може стати Лиман.

"Ми поступово підходимо до боїв за Слов’янсько-Краматорську агломерацію, якщо росіяни матимуть успіх у Костянтинівці та Лимані. Часові рамки важко назвати, бої можуть тривати місяцями", — зазначив Попович.

Успіх або поразка під Покровськом має не лише військове, а й політичне значення: для Кремля захоплення міста важливе для посилення переговорних позицій.

