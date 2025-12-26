После Покровска будет реально страшно: эксперт предупредил о следующем наступлении Путина

Ситуация в направлении Покровска остается одной из самых сложных на фронте. Хотя возможное отступление украинских войск из города не означает поражения на стратегическом уровне, оно создает серьезные угрозы для соседних регионов и ключевых оборонных узлов Донбасса, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, благодаря длительной Покровской обороне украинские защитники выиграли время и смогли подготовить новые оборонные рубежи.

"Силам обороны удалось выбить врага из Доброполья, где оккупанты пытались имитировать прорыв линий обороны", — отметил Попович.

В то же время, он предупредил, что в случае захвата Покровска российскими войсками перед ними открываются новые оперативные возможности.

"Если россияне добьются успеха здесь, то дальше сконцентрируют усилия на захвате Константиновки, там сложная ситуация. Кроме этого, оккупанты могут получить доступ в Днепропетровскую область", — подчеркнул эксперт.

Боевые действия ведутся в северной части Покровска. Крайне сложная ситуация с логистикой наблюдается в соседнем Мирнограде, который фактически оказался в "серой зоне". Несмотря на то, что россияне еще не контролируют эти города полностью, давление на украинские позиции остается высоким. Оккупанты пытаются захватить Покровск уже более полутора лет, и отсутствие быстрого успеха заставляет их бросать в бой новые резервы.

Попович отметил, что "потеря контроля над отдельными населенными пунктами Донбасса создает предпосылки для масштабных боев за последние крупные города области, которые находятся под контролем Украины". Недавно враг захватил Северск, который эксперты называют "восточными вратами" в Славянско-Краматорскую агломерацию. Следующей целью может стать Лиман.

"Мы постепенно подходим к боям за Славянско-Краматорскую агломерацию, если россияне будут иметь успех в Константиновке и Лимане. Временные рамки трудно назвать, бои могут продолжаться месяцами", — отметил Попович.

Успех или поражение под Покровском имеет не только военное, но и политическое значение: для Кремля захват города важен для усиления переговорных позиций.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов в стране активно поднимается американской стороной. Он подчеркнул, что для проведения голосования, будь то президентские выборы или референдум, в первую очередь необходимы законодательные возможности и главное – безопасность.