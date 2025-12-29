Состоявшиеся в Мар-а-Лаго переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не принесли значительных результатов, но дали важные выводы. Однако, в отличие от их предыдущего конфликта в Овальном кабинете в феврале, в этот раз не было серьезных ссор, как отмечает Sky News.

По информации издания, во время встречи Трамп неоднократно демонстрировал раздражение. Особенно это проявилось, когда он откровенно пренебрежительно высказывался о важности переговоров, вспоминая еду в Мар-а-Лаго и физические характеристики украинских генералов.

Также был момент, когда Зеленский не сумел сдержать чувств. Он пожал плечами и засмеялся после того, как Трамп сказал: "Россия хочет, чтобы Украина была успешной". Это вызвало удивление, поскольку непонятно, не образован ли Трамп, или на самом деле имеет связи с Россией.

Зеленский, в свою очередь, выглядел уверенным, что США окажут военную поддержку Украине, чтобы противостоять возможной российской агрессии в будущем. Однако ни один из лидеров не уточнил конкретные условия такой помощи.

Украинские источники сообщают, что одной из ключевых тем переговоров было обещание Трампа предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, важным моментом стало то, что Трамп впервые выразил намерение посетить Украину и выступить перед парламентом.

Однако наиболее красноречивым стало заявление Зеленского на пресс-конференции. Он отметил, что мирный план между Украиной и США на 90% готов, а гарантии безопасности США и Европы фактически согласованы. Однако есть еще несколько невыясненных моментов, в частности, как именно будут работать эти гарантии.

Зеленский подчеркнул важность этого аспекта безопасности Украины, поскольку этот вопрос касается возможности размещения европейских войск на территории Украины. В то же время это "красная линия" для России, и Трамп, очевидно, это понимает.

Есть несколько ключевых проблем, которые остаются без ответа. Во-первых, хотя Трамп может желать завершения войны, он не слишком переживает о том, каким образом это произойдет. Во-вторых, Россия не дает никаких сигналов о намерении прекратить агрессию. И, наконец, Украина не готова подвергнуться капитуляции.

Ожидается, что Европа и Украина снова будут пытаться привлечь Трампа к давлению на Москву, чтобы он вступил в диалог с Путиным. Однако, как отмечает Sky News, не стоит уповать на значительные изменения в этом направлении.

