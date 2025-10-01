Зеленський шокував цифрами: скільки ядерного палива зберігається на ЧАЕС

Росіяни 1 жовтня ударили по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі, через що сотні тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Через ворожий удар блекаут виник на Чернігівській АЕС.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції тривав понад 3 години.

“Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн”, — розповів очільник країни.

За його словами, росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. Зеленський переконаний, що це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських “шахедів”. Частину цих дронів, як повідомив президент України, вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта. Також він нагадав, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції та окупанти не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.

“Щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення не спрацюють. Кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх обʼєктах нашої енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, – це глобальна загроза. Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет”, — переконаний Зеленський.

Станом на 23:00 у Міненерго повідомили про електропостачання на всіх обʼєктах ЧАЕС повністю відновлено.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія буде повністю знищувати інфраструктуру.



