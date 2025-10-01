logo_ukra

BTC/USD

117400

ETH/USD

4332.9

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський шокував цифрами: скільки ядерного палива зберігається на ЧАЕС
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський шокував цифрами: скільки ядерного палива зберігається на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожий удар по підстанції, через який виник блекаут на ЧАЕС

1 жовтня 2025, 23:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росіяни 1 жовтня ударили по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі, через що сотні тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Через ворожий удар блекаут виник на Чернігівській АЕС. 

Зеленський шокував цифрами: скільки ядерного палива зберігається на ЧАЕС

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції тривав понад 3 години. 

“Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн”, — розповів очільник країни. 

За його словами, росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. Зеленський переконаний, що це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських “шахедів”. Частину цих дронів, як повідомив президент України, вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта. Також він нагадав, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції та окупанти не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.

“Щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення не спрацюють. Кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх обʼєктах нашої енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, – це глобальна загроза. Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет”, — переконаний Зеленський. 

Станом на 23:00 у Міненерго повідомили про електропостачання на всіх обʼєктах ЧАЕС повністю відновлено.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія буде повністю знищувати інфраструктуру. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини