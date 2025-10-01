Зеленський шокував цифрами: скільки ядерного палива зберігається на ЧАЕС

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росіяни 1 жовтня ударили по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі, через що сотні тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Через ворожий удар блекаут виник на Чернігівській АЕС.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції тривав понад 3 години.
За його словами, росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. Зеленський переконаний, що це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували понад 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських “шахедів”. Частину цих дронів, як повідомив президент України, вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта. Також він нагадав, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції та окупанти не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.
Станом на 23:00 у Міненерго повідомили про електропостачання на всіх обʼєктах ЧАЕС повністю відновлено.
