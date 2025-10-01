Зеленский шокировал цифрами: сколько ядерного топлива хранится на ЧАЭС

Россияне 1 октября ударили по одной из энергетических подстанций в Славутиче, из-за чего сотни тысяч потребителей остались без электроснабжения. Из-за вражеского удара блэкаут возник на Черниговской АЭС.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции длился более 3 часов.

"Это, в частности, новое укрытие, которое предохраняет окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом свыше 3250 тонн”, – рассказал глава государства.

По его словам, россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. Зеленский убежден, что это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке российско-иранских "шахедов". Часть этих дронов, как сообщил президент Украины, удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта. Также он напомнил, что восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции и оккупанты не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС.

"Чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают. Каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики включительно с теми, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры. Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет”, — убежден Зеленский.

По состоянию на 23:00 в Минэнерго сообщили об электроснабжении на всех объектах ЧАЭС полностью восстановлено.

