Зеленский шокировал цифрами: сколько ядерного топлива хранится на ЧАЭС

Кречмаровская Наталия
Россияне 1 октября ударили по одной из энергетических подстанций в Славутиче, из-за чего сотни тысяч потребителей остались без электроснабжения. Из-за вражеского удара блэкаут возник на Черниговской АЭС.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции длился более 3 часов.
По его словам, россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. Зеленский убежден, что это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке российско-иранских "шахедов". Часть этих дронов, как сообщил президент Украины, удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта. Также он напомнил, что восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции и оккупанты не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС.
По состоянию на 23:00 в Минэнерго сообщили об электроснабжении на всех объектах ЧАЭС полностью восстановлено.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия будет полностью уничтожать инфраструктуру.