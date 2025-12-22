Зеленський розповів про призначення нового командувача повітряного командування “Південь”

На посаду командувача повітряного командування "Південь" уже подано кілька кандидатів, зараз триває підготовка відповідного кадрового рішення.

Ставка верховного головнокомандувача. Фото: з відкритих джерел

За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання Ставки було ґрунтовно проаналізовано обстановку на всіх напрямках фронту, а також стан протиповітряної оборони та рівень захисту українських регіонів. Окрему увагу приділили безпеці півдня країни, зокрема Одеської області.

"Вже запропоновано кілька кандидатур на посаду командувача повітряного командування “Південь”. Зараз готуємо відповідне рішення", — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що протягом останніх тижнів російські війська значно активізували атаки, що, своєю чергою, призвело до збільшення їхніх втрат.

"Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", — зазначив президент.

Крім того, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухали доповіді щодо далекобійних ударів, а також потреб і рівня забезпечення Сил оборони України. Особливий акцент було зроблено на питаннях протиповітряної оборони та ефективності захисту як лінії фронту, так і тилових регіонів країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни можуть спробувати завдати масованих ударів по території України у період різдвяних свят. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу. За його словами, сигнали з боку РФ про відсутність так званого "різдвяного перемир’я" носять насамперед психологічний характер і спрямовані на залякування.

За словами президента, українська сторона серйозно розглядає ризик атак саме у святкові дні, адже подібні дії відповідають логіці та попередній практиці агресора. Саме тому під час засідання Ставки верховного головнокомандувача ключову увагу приділили питанням посилення протиповітряної оборони.