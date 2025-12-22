Зеленський попередив українців про ймовірний масований удар РФ

Росіяни можуть спробувати завдати масованих ударів по території України у період різдвяних свят. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу.

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сигнали з боку РФ про відсутність так званого "різдвяного перемир’я" носять насамперед психологічний характер і спрямовані на залякування. Про це повідомляє РБК-Україна.

Україна у відповідь посилює роботу розвідувальних служб, аби чітко оцінювати рівень загроз.

"Коли Росія каже, що різдвяного перемир’я не буде, це завжди те, що вони говорять, — підкреслення загроз. Після таких сигналів я попросив максимально посилити нашу розвідку, щоб чітко розуміти, де ми знаходимося", — сказав Зеленський.

За словами президента, українська сторона серйозно розглядає ризик атак саме у святкові дні, адже подібні дії відповідають логіці та попередній практиці агресора. Саме тому під час засідання Ставки верховного головнокомандувача ключову увагу приділили питанням посилення протиповітряної оборони.

"Ми розуміємо, що в ці дні вони можуть здійснити масовані удари. Тому питання номер один 0 ППО, захист наших міст, сил і громад, особливо 23, 24 і 25 числа", — сказав Зеленський.

Разом з тим президент визнав, що ситуацію ускладнює нестача засобів протиповітряної оборони. За його словами, військові роблять максимум можливого для захисту країни. Громадян він закликав бути особливо пильними під час свят, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки, наголосивши, що для ворога "не існує нічого святого".

