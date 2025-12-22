logo

BTC/USD

89263

ETH/USD

3030.96

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский предупредил украинцев о предполагаемом массированном ударе РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский предупредил украинцев о предполагаемом массированном ударе РФ

По словам президента, украинская сторона серьезно рассматривает риск атак в праздничные дни.

22 декабря 2025, 18:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Россияне могут попытаться нанести массированные удары по территории Украины в период рождественских праздников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса.

Зеленский предупредил украинцев о предполагаемом массированном ударе РФ

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, сигналы со стороны РФ об отсутствии так называемого "рождественского перемирия" носят, прежде всего, психологический характер и направлены на запугивание. Об этом сообщает РБК-Украина.

Украина в ответ усиливает работу разведывательных служб, чтобы четко оценивать уровень угроз.

"Когда Россия говорит, что рождественского перемирия не будет, это всегда то, что они говорят — подчеркивание угроз. После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся", — сказал Зеленский.

По словам президента, украинская сторона серьезно рассматривает риск атак именно в праздничные дни, ведь подобные действия соответствуют логике и предыдущей практике агрессора. Именно поэтому во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ключевое внимание было уделено вопросам усиления противовоздушной обороны.

"Мы понимаем, что в эти дни они могут осуществить массированные удары. Поэтому вопрос номер один ПВО, защита наших городов, сил и громад, особенно 23, 24 и 25 числа", — сказал Зеленский.

Вместе с тем, президент признал, что ситуацию осложняет нехватка средств противовоздушной обороны. По его словам, военные делают максимум возможного для защиты страны. Граждан он призвал быть особенно бдительными во время праздников, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности, подчеркнув, что для врага "не существует ничего святого".

Как писал портал "Комментарии", Украина владеет информацией о месте размещения новой российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси. Эти данные передаются международным партнерам для оценки угрозы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ракета "Орешник" способна поражать многие европейские страны, включая Польшу и Германию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rf-mozhe-zavdati-masovanogo-udaru-rizdvo-1766419351.html
Теги:

Новости

Все новости