Зеленский предупредил украинцев о предполагаемом массированном ударе РФ

Россияне могут попытаться нанести массированные удары по территории Украины в период рождественских праздников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса.

По его словам, сигналы со стороны РФ об отсутствии так называемого "рождественского перемирия" носят, прежде всего, психологический характер и направлены на запугивание. Об этом сообщает РБК-Украина.

Украина в ответ усиливает работу разведывательных служб, чтобы четко оценивать уровень угроз.

"Когда Россия говорит, что рождественского перемирия не будет, это всегда то, что они говорят — подчеркивание угроз. После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся", — сказал Зеленский.

По словам президента, украинская сторона серьезно рассматривает риск атак именно в праздничные дни, ведь подобные действия соответствуют логике и предыдущей практике агрессора. Именно поэтому во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ключевое внимание было уделено вопросам усиления противовоздушной обороны.

"Мы понимаем, что в эти дни они могут осуществить массированные удары. Поэтому вопрос номер один ПВО, защита наших городов, сил и громад, особенно 23, 24 и 25 числа", — сказал Зеленский.

Вместе с тем, президент признал, что ситуацию осложняет нехватка средств противовоздушной обороны. По его словам, военные делают максимум возможного для защиты страны. Граждан он призвал быть особенно бдительными во время праздников, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности, подчеркнув, что для врага "не существует ничего святого".

