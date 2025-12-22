Зеленский рассказал о назначении нового командующего воздушным командованием "Юг"

На должность командующего воздушным командованием "Юг" уже подано несколько кандидатов, сейчас идет подготовка соответствующего кадрового решения.

Ставка верховного главнокомандующего. Фото: из открытых источников

По словам президента Владимира Зеленского, во время заседания Ставки была основательно проанализирована обстановка по всем направлениям фронта, а также состояние противовоздушной обороны и уровень защиты украинских регионов. Отдельное внимание было уделено безопасности юга страны, в частности Одесской области.

"Уже предложено несколько кандидатур на должность командующего воздушным командованием "Юг". Сейчас готовим соответствующее решение", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в последние недели российские войска значительно активизировали атаки, что, в свою очередь, привело к увеличению их потерь.

"Будем и дальше поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично — нашими ответными действиями", — отметил президент.

Кроме того, на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушали доклады по дальнобойным ударам, а также потребностям и уровню обеспечения Сил обороны Украины. Особый упор был сделан на вопросах противовоздушной обороны и эффективности защиты как линии фронта, так и тыловых регионов страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне могут попытаться нанести массированные удары по территории Украины в период рождественских праздников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса. По его словам, сигналы со стороны РФ об отсутствии так называемого "рождественского перемирия" носят, прежде всего, психологический характер и направлены на запугивание.

По словам президента, украинская сторона серьезно рассматривает риск атак именно в праздничные дни, ведь подобные действия соответствуют логике и предыдущей практике агрессора. Именно поэтому во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ключевое внимание было уделено вопросам усиления противовоздушной обороны.