Зеленський розповів про масштабні угоди зі США: що може змінитися у війні

Україна запропонувала США масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї. Вони вже на столі. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву у себе в Telegram зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Реагуючи на чергову дронову атаку росіян, президент повідомив, що вона продовжується з вечора і до ранку. Майже 90 ударних дронів. Більшість – знешкоджено.

Під ударами були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. У Павлограді — двоє поранених, у Києві пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту.

Український лідер підкреслив, що РФ знову б'є по цивільних, коли весь світ, у тому числі США, закликає до миру. Україна погодилася на всі пропозиції президента Трампа (президент США – ред.) щоб розблокувати дипломатію, але Росія цю позицію не чує.

Тому, за словами глави держави, треба активніше розвивати програму PURL, виробництво та гарантії безпеки.

"На столі — масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці", — наголосив Володимир Зеленський.

