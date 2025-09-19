logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський розповів про масштабні угоди зі США: що може змінитися у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розповів про масштабні угоди зі США: що може змінитися у війні

Президент наголосив, що РФ знову б'є по цивільних, коли весь світ, у тому числі США, закликає до миру

19 вересня 2025, 10:44
Кравцев Сергей

Україна запропонувала США масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї. Вони вже на столі. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву у себе в Telegram зробив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розповів про масштабні угоди зі США: що може змінитися у війні

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Реагуючи на чергову дронову атаку росіян, президент повідомив, що вона продовжується з вечора і до ранку. Майже 90 ударних дронів. Більшість – знешкоджено.

Під ударами були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. У Павлограді — двоє поранених, у Києві пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту.

Український лідер підкреслив, що РФ знову б'є по цивільних, коли весь світ, у тому числі США, закликає до миру. Україна погодилася на всі пропозиції президента Трампа (президент США – ред.) щоб розблокувати дипломатію, але Росія цю позицію не чує.

Тому, за словами глави держави, треба активніше розвивати програму PURL, виробництво та гарантії безпеки.

"На столі — масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці", — наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські військові збудували новий пусковий майданчик для ударних дронів "Шахед". Вона розташована лише за 35 км від українсько-російського державного кордону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє OSINT-аналітик Бреді Африк.

Також видання "Коментарі" повідомляло – європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує провести наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС та запросив на них Україну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16168
