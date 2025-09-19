Зеленский рассказал о масштабных соглашениях с США: что может измениться в войне

Украина предложила США масштабные соглашения по дронам и закупке оружия. Они уже на столе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Реагируя на очередную дроновую атаку россиян, президент сообщил, что она продолжается с вечера и до утра. Почти 90 ударных дронов. Большинство — обезврежено.

Под ударами были Донетчина, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепропетровщина. В Павлограде — двое раненых, в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта.

Украинский лидер подчеркнул, что РФ снова бьет по гражданским, когда весь мир, в том числе США, призывает к миру. Украина согласилась на все предложения президента Трампа (президент США — ред.), чтобы разблокировать дипломатию, но Россия эту позицию не слышит.

Поэтому, по словам главы государства, надо активнее развивать программу PURL, сопроизводство и гарантии безопасности.

"На столе — масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные построили новую пусковую площадку для ударных дронов "Шахед". Она расположена всего в 35 км от украино-российской государственной границы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает OSINT-аналитик Брэди Африк.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует провести на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС и пригласил на них Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".



