РФ придумала, как удвоить удары по Киеву и другим городам

Российские военные построили новую пусковую площадку для ударных дронов "Шахед". Она расположена всего в 35 км от украино-российской государственной границы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает OSINT-аналитик Брэди Африк.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"Россия недавно построила новую базу для запуска дронов в Брянской области, всего в 35 километрах от границы с Украиной", – написал аналитик.

На фото продемонстрированы складские помещения и стартовые рельсы с которых запускаются ударные беспилотники.

Аналитик также опубликовал видео, которое показывает ход строительства в России на этой площадке, которая еще в июле была пустым полем.

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши есть большая надежда на то, что "мир сделает из этого выводы". Соответствующее заявление в ходе своего вечернего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

