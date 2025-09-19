РФ придумала, як подвоїти удари по Києву та іншим містам

Російські військові збудували новий пусковий майданчик для ударних дронів "Шахед". Вона розташована лише за 35 км від українсько-російського державного кордону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє OSINT-аналітик Бреді Африк.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску дронів у Брянській області, всього за 35 кілометрів від кордону з Україною", – написав аналітик.

На фото продемонстровано складські приміщення та стартові рейки, з яких запускаються ударні безпілотники.

Аналітик також опублікував відео, яке показує хід будівництва в Росії на цьому майданчику, який ще у липні був порожнім полем.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масове вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі актуалізувало питання безпеки східного флангу НАТО. За даними Міноборони Польщі, у ніч на 10 вересня територію країни порушили щонайменше 19 дронів, з яких лише чотири вдалося збити за підтримки авіації Альянсу. Компанія Active Group провела опитування, чи може НАТО захистити окремі країни у разі нападу Росії.

Опитування компанії Active Group показало суперечливе ставлення українців до обороноздатності Альянсу. 51,1% респондентів вважають, що НАТО не зможе захистити окремі країни у разі прямого нападу Росії, у тому числі 43,1% відповіли, що "швидше не здатне", а 8% "точно не здатне".

Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня продовжується російський терор, і щодня росіяни виключають можливість закінчити війну — припинити вогонь і реально говорити про світ. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств", — зазначив український лідер.