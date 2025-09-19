logo_ukra

Війна з Росією РФ придумала, як подвоїти удари по Києву та іншим містам
НОВИНИ

РФ придумала, як подвоїти удари по Києву та іншим містам

РФ побудувала новий пусковий майданчик дронів недалеко від України

19 вересня 2025, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські військові збудували новий пусковий майданчик для ударних дронів "Шахед". Вона розташована лише за 35 км від українсько-російського державного кордону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє OSINT-аналітик Бреді Африк.

РФ придумала, як подвоїти удари по Києву та іншим містам

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"Росія нещодавно побудувала нову базу для запуску дронів у Брянській області, всього за 35 кілометрів від кордону з Україною", – написав аналітик.

На фото продемонстровано складські приміщення та стартові рейки, з яких запускаються ударні безпілотники.

Аналітик також опублікував відео, яке показує хід будівництва в Росії на цьому майданчику, який ще у липні був порожнім полем.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масове вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі актуалізувало питання безпеки східного флангу НАТО. За даними Міноборони Польщі, у ніч на 10 вересня територію країни порушили щонайменше 19 дронів, з яких лише чотири вдалося збити за підтримки авіації Альянсу. Компанія Active Group провела опитування, чи може НАТО захистити окремі країни у разі нападу Росії.

Опитування компанії Active Group показало суперечливе ставлення українців до обороноздатності Альянсу. 51,1% респондентів вважають, що НАТО не зможе захистити окремі країни у разі прямого нападу Росії, у тому числі 43,1% відповіли, що "швидше не здатне", а 8% "точно не здатне".

© Comments.ua Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня продовжується російський терор, і щодня росіяни виключають можливість закінчити війну — припинити вогонь і реально говорити про світ. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств", — зазначив український лідер.

РФ придумала, як подвоїти удари по Києву та іншим містам - фото 2



Джерело: https://x.com/bradyafr/status/1968676813418225779
