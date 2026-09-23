Зеленський розкрив втрати РФ за 100 км просування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році російським військам вдалося захопити близько 890 кв. км української території, тоді як Сили оборони звільнили приблизно 800 кв. км. Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, різниця між показниками становить близько 90 км, або приблизно 100 км із урахуванням округлення. Президент підкреслив, що темпи російського просування значно нижчі від тих, які фіксувалися раніше.

"Це набагато менше, ніж було раніше, коли вони захоплювали близько 3000-4000 кілометрів на рік", — заявив Зеленський.

При цьому глава держави оцінив втрати російських військ приблизно 270 тисяч осіб. За його словами, такі втрати не можна порівняти з територіальними придбаннями російської армії.

Володимир Зеленський заявив, що на полі бою загалом склалася ситуація, яку можна охарактеризувати як майже завмерлу. При цьому російське керівництво продовжує говорити про успіхи своєї армії.

Український президент також висловив думку, що російські генерали можуть не повідомляти Володимира Путіна повну інформацію про ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, російське керівництво продовжує розглядати захоплення території як показник просування, незважаючи на високу ціну у людських втратах. Він зазначив, що задля відносно невеликого територіального приросту Росія продовжує витрачати значні ресурси.

Водночас наведені Зеленським показники відбивають позицію української сторони. Незалежна перевірка заявлених обсягів захопленої та звільненої території, а також російських втрат в умовах бойових дій, що продовжуються, утруднена.

Головна теза президента України полягає в тому, що динаміка фронту змінилася: порівняно з попередніми періодами, Росія просувається значно повільніше, а локальні зміни лінії бойового дотику супроводжуються великими втратами.

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