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В России чиновников начали готовить к мобилизации: Кремль просчитывает новый сценарий войны

В Удмуртии стартует специальная программа для государственных и муниципальных служащих

23 сентября 2026, 09:06
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Кравцев Сергей

Российские власти начали готовить региональных чиновников к возможным сценариям мобилизации. Об этом говорится в новом анализе американского Института изучения войны (ISW).

В России чиновников начали готовить к мобилизации: Кремль просчитывает новый сценарий войны

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

В Удмуртской Республике запланирована двухдневная программа "Организация мобилизационной подготовки в государственных органах и органах местного самоуправления", в которой должны принять участие 20 государственных и муниципальных служащих.

Согласно информации о программе, обучение продлится до 5 декабря. Чиновников будут знакомить с переходом российской экономики на военные условия, организацией мобилизационного планирования, воинским учетом граждан, находящихся в резерве, защитой секретной информации и контролем за подготовкой к мобилизационным мероприятиям.

Подобные занятия в Удмуртии проводились и раньше. Однако, по оценке ISW, их проведение сейчас приобретает дополнительное значение на фоне признаков возможного нового решения Кремля относительно пополнения армии.

Институт отмечает рост российских потерь и снижение темпов набора добровольцев по контракту. По оценке ISW, эти факторы могут создать для Владимира Путина необходимость прибегнуть к той или иной форме мобилизации, чтобы поддерживать нынешний темп наступательных операций в Украине.

При этом ISW подчеркивает: неизвестно, принял ли Путин окончательное решение о проведении мобилизации. Неясно также, какой именно формат может быть выбран, если такое решение все же последует.

Отдельное внимание институт обращает на Удмуртию и другие регионы с крупными этническими меньшинствами. В последние годы Кремль активно использовал такие территории для набора военнослужащих по контракту и других способов пополнения армии.

По оценке ISW, в случае новой мобилизации российские власти могут продолжить делать ставку именно на подобные регионы, одновременно стараясь снизить нагрузку на более обеспеченные и политически значимые территории, включая Москву и Ленинградскую область.

Таким образом, подготовка чиновников сама по себе не свидетельствует о принятом решении о мобилизации, но показывает, что российские власти заранее отрабатывают административные и экономические механизмы на случай ее проведения.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-22-2026/
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