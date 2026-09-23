Зеленский раскрыл потери РФ за 100 км продвижения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году российским войскам удалось захватить около 890 кв. км украинской территории, тогда как Силы обороны освободили примерно 800 кв. км. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, разница между показателями составляет около 90 км, или примерно 100 км с учетом округления. Президент подчеркнул, что темпы российского продвижения значительно ниже тех, которые фиксировались ранее.

"Это во много раз меньше, чем было раньше, когда они захватывали около 3000-4000 километров в год", — заявил Зеленский.

При этом глава государства оценил потери российских войск примерно в 270 тысяч человек. По его словам, такие потери несопоставимы с территориальными приобретениями российской армии.

Владимир Зеленский заявил, что на поле боя в целом сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как почти замершую. При этом российское руководство продолжает говорить об успехах своей армии.

Украинский президент также выразил мнение, что российские генералы могут не сообщать Владимиру Путину полную информацию о ситуации на фронте.

По словам Зеленского, российское руководство продолжает рассматривать захват территории как показатель продвижения, несмотря на высокую цену в человеческих потерях. Он отметил, что ради относительно небольшого территориального прироста Россия продолжает расходовать значительные ресурсы.

В то же время приведенные Зеленским показатели отражают позицию украинской стороны. Независимая проверка заявленных объемов захваченной и освобожденной территории, а также российских потерь в условиях продолжающихся боевых действий затруднена.

Главный тезис президента Украины заключается в том, что динамика фронта изменилась: по сравнению с предыдущими периодами Россия продвигается значительно медленнее, а локальные изменения линии боевого соприкосновения сопровождаются большими потерями.

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