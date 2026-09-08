Зеленський розкрив план Кремля на війну відразу після виборів 20 вересня

Росія може готувати нову масштабну мобілізацію після проведення виборів до Державної думи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За його словами, Кремль наразі може навмисно уникати публічних заяв про такі плани, щоб не дратувати російське суспільство напередодні голосування.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський припустив, що до виборів російська влада намагатиметься демонструвати відсутність загроз для населення.

"Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає. Їм треба заспокоювати суспільство", — сказав президент.

Водночас після виборів ситуація, за його оцінкою, може змінитися. Українська сторона поки не знає, яку саме форму матиме можливий новий набір – відкриту мобілізацію чи приховані заходи з комплектування армії.

За словами Зеленського, Москва може розраховувати щонайменше на 300 тисяч додаткових військових. Президент також заявив, що в Росії вже створена необхідна інфраструктура для проведення мобілізаційних заходів.

"Інфраструктура в Росії вже підготовлена під мобілізацію. Яка вона буде – питання", — зауважив глава держави.

Водночас президент визнав, що масштабне поповнення армії стало б для Кремля непростим рішенням. Нова хвиля мобілізації означала б додаткове навантаження на російську економіку та суспільство, а також потребувала б значних ресурсів для забезпечення та підготовки нових військових.

Таким чином, за оцінкою Києва, після виборів Кремль може опинитися перед вибором: продовжувати поповнювати армію нинішніми темпами або вдатися до значно масштабнішого залучення людей. Остаточне рішення Москви, як зазначив Зеленський, наразі невідоме.

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