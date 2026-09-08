Трамп та Бернем поговорили про Україну: на чому принципово наполягає Лондон

Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальші зусилля щодо припинення війни в Україні. Лідери зійшлися на думці, що роботу над припиненням вогню слід продовжувати, щоб не допустити нових людських жертв.

Трамп та Бернем. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляється в офіційній заяві британського уряду, Бернем підтвердив постійну підтримку України з боку Великої Британії. Він також наголосив на важливості недавніх мирних переговорів, що відбувалися при провідній ролі Сполучених Штатів.

Розмова почалася з поздоровлень: британський прем'єр привітав Трампа з Днем праці. Після цього сторони перейшли до питань економіки. Бернем привітав американського президента з останніми показниками зайнятості в США та розповів про позитивні сигнали у британській економіці.

При цьому глава британського уряду підкреслив, що Лондон розраховує домогтися більш стійкої позитивної динаміки і розуміє, що для цього ще чимало роботи.

Значну частину розмови було присвячено питанням міжнародної безпеки. Бернем окреслив відданість Великобританії зусиллям заради миру та стабільності, у тому числі на Близькому Сході.

Серед порушених тем виявилася перспектива рішення про створення двох держав, необхідність відкриття Ормузької протоки, а також запобігання одержанню Іраном ядерної зброї.

Таким чином, переговори Трампа та Бернема охопили одразу кілька кризових напрямів – від війни в Україні до ситуації на Близькому Сході. При цьому українське питання залишається одним із ключових пунктів взаємодії Лондона та Вашингтона.

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