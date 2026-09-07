Мира не будет: что на самом деле обсуждали Уиткофф и Кушнер в Киеве и Москве

Визиты спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев снова активизировали дискуссию о перспективах завершения войны. После контактов с обеими сторонами в Вашингтоне говорят об определенном прогрессе, в то же время в Украине подчеркивают: позиции Киева и Москвы по ключевым вопросам остаются принципиально разными. Действительно ли последние переговоры создали основу для дальнейшего движения к миру? Чего на самом деле удалось достичь американским посредникам? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ключевым на переговорах было не установление мира, а условия продолжения войны

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, Трампу нужны позитивные новости. Иначе он не стал бы ввязываться в заранее проигрышный проект накануне выборов в Конгресс. Вопрос в том, может ли этой новостью для него быть мир в Украине, или украинская трагедия лишь "карта" в торгах с Путиным по Ирану или Китаю.

"Я далек от того, чтоб допустить, что Трамп вдруг проснулся с мыслью: а, что я сделал для мира в Украине? У него явно другой интерес. Путину возобновление переговоров нужно для удержания Трампа в своей орбите, демонстрации своей важности Пекину, ну и успокоения россиян по поводу войны и мобилизации перед выборами в Госдуму. О мотивации Зеленского говорить излишне – главное не говорить Трампу "нет" и получить нужные ракеты для ПРО. То есть, совпадения интересов сторон не наблюдается. У каждого они свои. Соответственно никакого прорыва не произошло и не могло произойти. Позиция Москвы не изменилась. Путин уверен в военном преимуществе на фронте и надеется взять Донбасс. Переговоры об остановке по линии фронта, когда у него есть преимущества в небе, на Донбассе, и влиянии на украинские города зимой – для него не имеют смысла", – отметил Сергей Гармаш.

По его словам, Зеленский также обозначил принципиальную рамку: "Вопрос Донбасса – это вопрос этой войны". Он не видит подвижек в компромиссе по этому вопросу, поэтому сделал акцент в переговорах, не на мир, а на "план Б" — западные ракетоперехватчики, собственное антидроновое вооружение и зимняя устойчивость энергосистемы.

"Компромисс, обеспечивающий успех мирных переговоров сейчас возможен только в случае оказания Трампом серьезного политического и экономического давления на Путина. Но признаков этого не наблюдается. Трамп по-прежнему предпочитает торговаться с Москвой, а не давить. Об этом говорит и такая деталь визита американцев в Москву, как присутствие в делегации чиновника Минфина США, отвечающего за санкции. Очевидно, что как технарь он обсуждал с Дмитриевым не политические, а технические вопросы. Это означает, что санкции превращаются из инструмента давления в разменную монету в торгах Трампа с Путиным в интересах Трампа, но не Киева", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает, подключение Германии, Франции и Британии ко второму раунду – попытка Киева и Европы повлиять на эти торги. И привязать их к своим деньгам и вооружениям.

"То есть, по сути, предметом обоих переговорных треков было не установление мира, а условия продолжения войны", – подытожил эксперт.

Между Украиной и РФ нет поля для компромисса

Старший аналитик Центра инициатив "Повернись живим" Николай Белесков отметил, что в прошлом году американские посредники в рамках мирного процесса имени Дональда Трампа ездили только в Москву, чтобы принять очередную порцию неприемлемых требований к Украине и передать это Дональду Трампу, чтобы потом официальный Киев при поддержке Европы всеми правдами.

По словам эксперта, через 18 месяцев после начала мирного процесса имени Дональда Трампа соответствующие посредники доехали до Киева, чтобы послушать уже в столице Украину ту позицию, которую мы озвучиваем постоянно: Украина готова к прекращению войны по той линии, как есть, без уступок по территориям, суверенитету и безопасности.

"Этот визит в Киев представителей США – это не следствие того, что кто-то там стал чрезмерно проукраинским в правительстве США. Это отражение того, что Украине удалось в 2025 году наработать рамку, позволяющую нам стоять на фронте – европейские деньги и роботизированная революция позволила замедлить темпы наступления РФ, предотвратить любые прорывы нашей обороны и вывести цену за более медленные продвижения РФ до 40 тысяч убитыми и ранеными в месяц. Плюс усиление масштаба и темпа стратегических ударов по РФ. Это не может игнорировать американская дипломатия. Но этот визит, как и мирный процесс имени Дональда Трампа, выстроен таким образом, что не приближает мир. И это было очевидно в 2025 году", – отметил Николай Белесков.

Эксперт отмечает, что между Украиной и РФ нет поля для компромисса, исходя из того, как стороны формулируют свои интересы. И при этом США по Трампу 2.0. не сделали ничего, чтобы уровень требований РФ снизить системной политикой поддержки Украины и давления на РФ. Так же попытки выжать из Украины уступок не принесли желаемого для США и РФ результата. Мирный процесс плюс большая политика США в отношении войны живет параллельной жизнью от динамики войны, где сила переговорных позиций определяется способностью сторон дальше функционировать, несмотря на взаимный обмен ударами и привлекать ресурсы для действий по фронту и ударов по тылу.

"Понятно, что наша власть не скажет, что мирный процесс имени Дональда Трампа мертворожденный из-за того, как организован. Не скажет, потому что мы должны танцевать этот танец, но это не причина внешним обозревателям заниматься самообманом и не называть вещи своими именами", – подытожил эксперт.

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