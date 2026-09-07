Мира не будет: что на самом деле обсуждали Уиткофф и Кушнер в Киеве и Москве

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Кравцев Сергей
Визиты спецпредставителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев снова активизировали дискуссию о перспективах завершения войны. После контактов с обеими сторонами в Вашингтоне говорят об определенном прогрессе, в то же время в Украине подчеркивают: позиции Киева и Москвы по ключевым вопросам остаются принципиально разными. Действительно ли последние переговоры создали основу для дальнейшего движения к миру? Чего на самом деле удалось достичь американским посредникам? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, Трампу нужны позитивные новости. Иначе он не стал бы ввязываться в заранее проигрышный проект накануне выборов в Конгресс. Вопрос в том, может ли этой новостью для него быть мир в Украине, или украинская трагедия лишь "карта" в торгах с Путиным по Ирану или Китаю.
По его словам, Зеленский также обозначил принципиальную рамку: "Вопрос Донбасса – это вопрос этой войны". Он не видит подвижек в компромиссе по этому вопросу, поэтому сделал акцент в переговорах, не на мир, а на "план Б" — западные ракетоперехватчики, собственное антидроновое вооружение и зимняя устойчивость энергосистемы.
Он продолжает, подключение Германии, Франции и Британии ко второму раунду – попытка Киева и Европы повлиять на эти торги. И привязать их к своим деньгам и вооружениям.
Старший аналитик Центра инициатив "Повернись живим" Николай Белесков отметил, что в прошлом году американские посредники в рамках мирного процесса имени Дональда Трампа ездили только в Москву, чтобы принять очередную порцию неприемлемых требований к Украине и передать это Дональду Трампу, чтобы потом официальный Киев при поддержке Европы всеми правдами.
По словам эксперта, через 18 месяцев после начала мирного процесса имени Дональда Трампа соответствующие посредники доехали до Киева, чтобы послушать уже в столице Украину ту позицию, которую мы озвучиваем постоянно: Украина готова к прекращению войны по той линии, как есть, без уступок по территориям, суверенитету и безопасности.
Эксперт отмечает, что между Украиной и РФ нет поля для компромисса, исходя из того, как стороны формулируют свои интересы. И при этом США по Трампу 2.0. не сделали ничего, чтобы уровень требований РФ снизить системной политикой поддержки Украины и давления на РФ. Так же попытки выжать из Украины уступок не принесли желаемого для США и РФ результата. Мирный процесс плюс большая политика США в отношении войны живет параллельной жизнью от динамики войны, где сила переговорных позиций определяется способностью сторон дальше функционировать, несмотря на взаимный обмен ударами и привлекать ресурсы для действий по фронту и ударов по тылу.
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