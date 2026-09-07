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Путин поставил новый срок захватить Донбасс: что об этом думает Трамп

По данным журналистки Юлии Забелиной, в Кремле рассчитывают сначала захватить весь Донбасс, а уже потом вести переговоры с Украиной с позиции силы

7 сентября 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Россия может не планировать заключение мирного соглашения до конца 2026 года, рассчитывая сначала полностью захватить Донбасс. Об этом заявила украинская журналистка Юлия Забелина, специализирующаяся на информации из Вашингтона.

Путин поставил новый срок захватить Донбасс: что об этом думает Трамп

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По ее словам, такая позиция якобы прозвучала во время недавнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Забелина утверждает, что российский диктатор дал понять американскому президенту: Москва не ожидает заключения договоренностей с Украиной до конца года.

Журналистка ссылается на свои источники в Вашингтоне. По их информации, российские чиновники, военные и представители разведки убеждают Путина в том, что российская армия способна до конца года установить контроль над всем Донбассом. После этого, как будто рассчитывают в Кремле, переговорная позиция Москвы будет значительно сильнее.

На этом фоне, по словам Забелиной, специальные представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер до сих пор не совершили запланированный визит в Киев. Причина, по ее данным, заключается в отсутствии предложений, которые могли бы устроить украинскую сторону.

"У этой переговорной двойки нет пока никакого другого решения, кроме как предлагать Украине решить что-нибудь с Донбассом", — заявила журналистка.

Она также утверждает, что Вашингтон не исключил возможность введения новых санкций против России. По ее словам, американские власти не убеждены, что Москва действительно готова прекратить войну.

Если информация Забелиной соответствует действительности, главная ставка Кремля сейчас может заключаться не в быстром заключении мира, а в попытке изменить ситуацию на поле боя и только после этого вернуться к переговорам.

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