Путін поставив термін захопити Донбас: що про це думає Трамп

Росія може не планувати укладення мирної угоди до кінця 2026 року, розраховуючи спочатку повністю захопити Донбас. Про це заявила українська журналістка Юлія Забєліна, яка спеціалізується на інформації з Вашингтона.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За її словами, така позиція нібито пролунала під час недавньої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Забєліна стверджує, що російський диктатор дав зрозуміти американському президенту: Москва не очікує укладення домовленостей з Україною до завершення року.

Журналістка посилається на власні джерела у Вашингтоні. За їхньою інформацією, російські посадовці, військові та представники розвідки переконують Путіна, що російська армія здатна до кінця року встановити контроль над усім Донбасом. Після цього, як нібито розраховують у Кремлі, переговорна позиція Москви буде значно сильнішою.

На цьому тлі, за словами Забєліної, спеціальні представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер досі не здійснили запланований візит до Києва. Причина, за її даними, полягає у відсутності пропозицій, які могли б влаштувати українську сторону.

"У цієї переговорної двійки немає поки жодного іншого рішення, окрім як пропонувати Україні вирішити щось з Донбасом", — заявила журналістка.

Вона також стверджує, що Вашингтон не відкинув можливість запровадження нових санкцій проти Росії. За її словами, американська влада не переконана, що Москва справді готова припинити війну.

Якщо інформація Забєліної відповідає дійсності, головна ставка Кремля зараз може полягати не у швидкому укладенні миру, а в спробі змінити ситуацію на полі бою та лише після цього повернутися до переговорів.

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