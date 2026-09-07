Миру не буде: що насправді обговорювали Віткофф та Кушнер у Києві та Москві

Візити спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва знову активізували дискусію про перспективи завершення війни. Після контактів з обома сторонами у Вашингтоні говорять про певний прогрес, водночас в Україні наголошують: позиції Києва та Москви з ключових питань залишаються принципово різними. Чи справді останні переговори створили основу подальшого руху до миру? Чого насправді вдалося досягти американським посередникам? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Ключовим на переговорах було не встановлення миру, а умови продовження війни

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш зазначив, що Трампу потрібні позитивні новини. Інакше він не став би вплутуватися в заздалегідь програшний проект напередодні виборів до Конгресу. Питання у тому, чи може цією новиною для нього бути мир в Україні, чи українська трагедія лише "карта" у торгах із Путіним щодо Ірану чи Китаю.

"Я далекий від того, щоб припустити, що Трамп раптом прокинувся з думкою: а, що я зробив для миру в Україні? Він має явно інший інтерес. Путіну відновлення переговорів потрібне для утримання Трампа у своїй орбіті, демонстрації своєї важливості Пекіну, та й заспокоєння росіян щодо війни та мобілізації перед виборами до Держдуми. Про мотивацію Зеленського говорити зайве – головне не говорити Трампу "ні" та отримати потрібні ракети для ПРО. Тобто збігу інтересів сторін не спостерігається. У кожного вони свої. Відповідно, жодного прориву не сталося і не могло статися. Позиція Москви не змінилася. Путін впевнений у військовій перевагі на фронті і сподівається взяти Донбас. Переговори про зупинку по лінії фронту, коли він має переваги в небі, на Донбасі, і вплив на українські міста взимку – для нього немає сенсу", – зазначив Сергій Гармаш.

За його словами, Зеленський також наголосив на принциповій рамці: "Питання Донбасу – це питання цієї війни". Він не бачить зрушень у компромісі з цього питання, тому наголосив на переговорах, не на світі, а на "плані Б" — західні ракетоперехоплювачі, власне антидронове озброєння та зимова стійкість енергосистеми.

"Компроміс, який забезпечує успіх мирних переговорів, зараз можливий лише у разі надання Трампом серйозного політичного та економічного тиску на Путіна. Але ознак цього немає. Трамп, як і раніше, воліє торгуватися з Москвою, а не тиснути. Про це говорить і така деталь візиту американців до Москви, як присутність у делегації чиновника Мінфіну США, який відповідає за санкції. Очевидно, що як технар він обговорював із Дмитрієвим не політичні, а технічні питання. Це означає, що санкції перетворюються з інструменту тиску на розмінну монету в торгах Трампа з Путіним на користь Трампа, але не Києва", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він продовжує, підключення Німеччини, Франції та Британії до другого раунду – спроба Києва та Європи вплинути на ці торги. І прив'язати їх до своїх грошей та озброєнь.

"Тобто предметом обох переговорних треків було не встановлення миру, а умови продовження війни", – підсумував експерт.

Між Україною та РФ немає поля для компромісу

Старший аналітик Центру ініціатив "Повернися живим" Микола Бєлєсков зазначив, що у минулому році американські посередники в рамках мирного процесу імені Дональда Трампа їздили лише до Москви, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи всіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог.

За словами експерта, наразі ж через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, щоб послухати вже в столиці Україну ту позицію, яку ми озвучуємо постійно: Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіям, суверенітету і безпеці.

"Цей візит до Києва представників США – це не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося в 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті – європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу РФ, попередити будь-які прориви нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування РФ до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по РФ. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудуваний таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно в 2025 році", – зазначив Микола Бєлєсков.

Експерт зауважує, між Україною і РФ немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0. не зробили нічого, щоб рівень вимог РФ зменшити системною політикою підтримки України і тиску на РФ. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і РФ результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, не зважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу.

"Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок, але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами", – підсумував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін поставив новий термін захопити Донбас: що про це думає Трамп.



