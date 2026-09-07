Миру не буде: що насправді обговорювали Віткофф та Кушнер у Києві та Москві

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Кравцев Сергей
Візити спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва знову активізували дискусію про перспективи завершення війни. Після контактів з обома сторонами у Вашингтоні говорять про певний прогрес, водночас в Україні наголошують: позиції Києва та Москви з ключових питань залишаються принципово різними. Чи справді останні переговори створили основу подальшого руху до миру? Чого насправді вдалося досягти американським посередникам? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш зазначив, що Трампу потрібні позитивні новини. Інакше він не став би вплутуватися в заздалегідь програшний проект напередодні виборів до Конгресу. Питання у тому, чи може цією новиною для нього бути мир в Україні, чи українська трагедія лише "карта" у торгах із Путіним щодо Ірану чи Китаю.
За його словами, Зеленський також наголосив на принциповій рамці: "Питання Донбасу – це питання цієї війни". Він не бачить зрушень у компромісі з цього питання, тому наголосив на переговорах, не на світі, а на "плані Б" — західні ракетоперехоплювачі, власне антидронове озброєння та зимова стійкість енергосистеми.
Він продовжує, підключення Німеччини, Франції та Британії до другого раунду – спроба Києва та Європи вплинути на ці торги. І прив'язати їх до своїх грошей та озброєнь.
Старший аналітик Центру ініціатив "Повернися живим" Микола Бєлєсков зазначив, що у минулому році американські посередники в рамках мирного процесу імені Дональда Трампа їздили лише до Москви, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи всіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог.
За словами експерта, наразі ж через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, щоб послухати вже в столиці Україну ту позицію, яку ми озвучуємо постійно: Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіям, суверенітету і безпеці.
Експерт зауважує, між Україною і РФ немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0. не зробили нічого, щоб рівень вимог РФ зменшити системною політикою підтримки України і тиску на РФ. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і РФ результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, не зважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу.
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