Трамп и Бернем поговорили об Украине: на чем принципиально настаивает Лондон

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие усилия по прекращению войны в Украине. Лидеры сошлись во мнении, что работу над прекращением огня необходимо продолжать, чтобы не допустить новых человеческих жертв.

Трамп и Бернем. Фото: из открытых источников

Как сообщается в официальном заявлении британского правительства, Бернем подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании. Он также отметил важность недавних мирных переговоров, проходивших при ведущей роли Соединенных Штатов.

Разговор начался с поздравлений: британский премьер поздравил Трампа с Днем труда. После этого стороны перешли к вопросам экономики. Бернем поздравил американского президента с последними показателями занятости в США и рассказал о позитивных сигналах в британской экономике.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что Лондон рассчитывает добиться более устойчивой положительной динамики и понимает, что для этого предстоит еще немало работы.

Значительная часть разговора была посвящена вопросам международной безопасности. Бернем обозначил приверженность Великобритании усилиям ради мира и стабильности, в том числе на Ближнем Востоке.

Среди затронутых тем оказались перспектива решения о создании двух государств, необходимость открытия Ормузского пролива, а также предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

Таким образом, переговоры Трампа и Бернема охватили сразу несколько кризисных направлений – от войны в Украине до ситуации на Ближнем Востоке. При этом украинский вопрос остается одним из ключевых пунктов взаимодействия Лондона и Вашингтона.

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