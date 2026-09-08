Зеленский раскрыл план Кремля на войну сразу после выборов 20 сентября

Россия может готовить новую масштабную мобилизацию после проведения выборов в Государственную думу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. По его словам, Кремль может теперь намеренно избегать публичных заявлений о таких планах, чтобы не раздражать российское общество накануне голосования.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский предположил, что до выборов российские власти постараются демонстрировать отсутствие угроз для населения.

Россия будет сейчас коммуникировать, что никакой мобилизации нет. Им нужно успокаивать общество", – сказал президент.

В то же время после выборов ситуация, по его оценке, может измениться. Украинская сторона пока не знает, какую форму будет иметь возможный новый набор – открытая мобилизация или скрытые меры по комплектованию армии.

По словам Зеленского, Москва может рассчитывать как минимум на 300 тысяч дополнительных военных. Президент также заявил, что в России уже создана необходимая инфраструктура для проведения мобилизационных мероприятий.

Инфраструктура в России уже подготовлена под мобилизацию. Какой он будет – вопрос", — отметил глава государства.

В то же время, президент признал, что масштабное пополнение армии стало бы для Кремля непростым решением. Новая волна мобилизации означала бы дополнительную нагрузку на российскую экономику и общество, а также потребовала бы значительных ресурсов для обеспечения и подготовки новых военных.

Таким образом, по оценке Киева, после выборов Кремль может оказаться перед выбором: продолжать пополнять армию нынешними темпами или прибегнуть к более масштабному привлечению людей. Окончательное решение Москвы, как отметил Зеленский, пока неизвестно.

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