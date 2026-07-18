Зеленський розкрив деталі нічної операції: найважливіші для Кремля об'єкти у вогні

Українські далекобійні безпілотники в ніч проти 18 липня завдали серії ударів по об'єктах, які забезпечують військову логістику Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що операція охопила відразу кілька напрямків – територію РФ, тимчасово окупований Крим, а також акваторії Азовського та Чорного морів.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, однією з головних цілей стали два великі логістичні об'єкти, розташовані в Московській та Тамбовській областях. Вони знаходяться більш ніж за 500 і майже за 700 кілометрів від лінії фронту. Як зазначив Зеленський, ці об'єкти використовувалися для постачання комплектуючих, які перебувають під міжнародними санкціями, які застосовуються під час виробництва російських безпілотників та навігаційного обладнання.

Крім того, українські сили вразили нафтовий об'єкт, задіяний у забезпеченні російських ресурсів. Президент не уточнив його місцезнаходження, проте наголосив, що операція була частиною комплексного удару по критично важливій інфраструктурі противника.

Окрему увагу Зеленський приділив діям українських морських засобів ураження. За його словами, удари також завдавалися цілям в Азовському морі, Чорноморській акваторії та на території тимчасово окупованого Криму.

Українська влада регулярно заявляє, що пріоритетом далекобійних операцій залишається руйнація логістичних ланцюжків, складів, нафтової інфраструктури та підприємств, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс. У Києві вважають, що такі удари ускладнюють постачання армії РФ та знижують можливості противника з виробництва озброєнь.

Офіційної інформації від російської влади про наслідки нічних атак на момент публікації не надходило.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський розкрив нові удари по Росії: чому обстрілів України має бути менше.



