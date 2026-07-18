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Зеленский раскрыл детали ночной операции: важнейшие для Кремля объекты в огне

Под ударом оказались объекты в глубине территории РФ и инфраструктура в оккупированном Крыму, Азовском и Черном морях

18 июля 2026, 12:49
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Кравцев Сергей

Украинские дальнобойные беспилотники в ночь на 18 июля нанесли серию ударов по объектам, обеспечивающим военную логистику России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что операция охватила сразу несколько направлений – территорию РФ, временно оккупированный Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

Зеленский раскрыл детали ночной операции: важнейшие для Кремля объекты в огне

Удары по России. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, одной из главных целей стали два крупных логистических объекта, расположенных в Московской и Тамбовской областях. Они находятся более чем в 500 и почти в 700 километрах от линии фронта. Как отметил Зеленский, эти объекты использовались для поставок комплектующих, находящихся под международными санкциями, которые применяются при производстве российских беспилотников и навигационного оборудования.

Кроме того, украинские силы поразили нефтяной объект, задействованный в обеспечении российских ресурсов. Президент не уточнил его местонахождение, однако подчеркнул, что операция была частью комплексного удара по критически важной инфраструктуре противника.

Отдельное внимание Зеленский уделил действиям украинских морских средств поражения. По его словам, удары также наносились по целям в Азовском море, Черноморской акватории и на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские власти регулярно заявляют, что приоритетом дальнобойных операций остается разрушение логистических цепочек, складов, нефтяной инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс. В Киеве считают, что такие удары осложняют снабжение армии РФ и снижают возможности противника по производству вооружений.

Официальной информации от российских властей о последствиях ночных атак на момент публикации не поступало.

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