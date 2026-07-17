Зеленский раскрыл новые удары по России: почему обстрелов Украины должно быть меньше

Президент Владимир Зеленский сообщил о новой серии успешных дальнобойных ударов по военным и стратегическим объектам России. По его словам, украинские Силы обороны и Служба безопасности Украины в очередной раз нанесли ощутимые потери государству-агрессору, поражая цели далеко за пределами украинской границы.

Ту-95. Фото: из открытых источников

Глава государства поблагодарил украинских военных за точность и отметил, что одним из самых резонансных результатов операции стало уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-95 на аэродроме в Энгельсе. Именно такие самолеты Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Президент обратил внимание, что расстояние до места поражения составляет около 800 километров от государственной границы Украины, что демонстрирует возможности украинских дальнобойных средств поражения.

Кроме этого Владимир Зеленский сообщил об ударах по объектам российской нефтяной отрасли, которые обеспечивают экономический потенциал страны-агрессора. Также украинские защитники поразили военные цели на временно оккупированных территориях.

По словам президента, Украина продолжает последовательно повышать цену, которую Россия вынуждена платить за продолжающуюся войну. Он подчеркнул, что каждая успешная операция ослабляет военные возможности противника и усложняет обеспечение его армии.

Владимир Зеленский поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников спецслужб и тех, кто участвует в подготовке и реализации таких операций, подчеркнув, что украинские силы и дальше будут наносить удары по объектам, работающим на российскую военную машину.

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