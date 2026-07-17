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Зеленський розкрив нові удари по Росії: чому обстрілів України має бути менше

Президент заявив про успішні далекобійні операції СБУ та Сил оборони, наголосивши, що Україна продовжує збільшувати ціну, яку Росія платить за війну

17 липня 2026, 14:06
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Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський повідомив про нову серію успішних далекобійних ударів по військових і стратегічних об'єктах Росії. За його словами, українські Сили оборони та Служба безпеки України вкотре завдали відчутних втрат державі-агресору, уражаючи цілі далеко за межами українського кордону.

Зеленський розкрив нові удари по Росії: чому обстрілів України має бути менше

Ту-95. Фото: з відкритих джерел

Глава держави подякував українським військовим за влучність і зазначив, що одним із найрезонансніших результатів операції стало знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95 на аеродромі в Енгельсі. Саме такі літаки Росія регулярно використовує для запуску крилатих ракет по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Президент звернув увагу, що відстань до місця ураження становить близько 800 кілометрів від державного кордону України, що вкотре демонструє можливості українських далекобійних засобів ураження.

Окрім цього, Володимир Зеленський повідомив про удари по об'єктах російської нафтової галузі, які забезпечують економічний потенціал країни-агресора. Також українські захисники вразили визначені військові цілі на тимчасово окупованих територіях.

За словами президента, Україна продовжує послідовно підвищувати ціну, яку Росія змушена платити за розв'язану війну. Він наголосив, що кожна успішна операція послаблює військові можливості противника та ускладнює забезпечення його армії.

Володимир Зеленський подякував усім військовослужбовцям, співробітникам спецслужб і тим, хто бере участь у підготовці та реалізації таких операцій, підкресливши, що українські сили й надалі завдаватимуть ударів по об'єктах, які працюють на російську воєнну машину.

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