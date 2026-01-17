logo_ukra

Зеленський розкрив дані розвідки: до чого вже активно готується РФ
Зеленський розкрив дані розвідки: до чого вже активно готується РФ

Президент підтвердив, що Путін не відмовляється від своїх планів – позбавити українців тепла та світла серед зими

17 січня 2026, 17:55
Автор:
Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів окупантів по енергетиці та інфраструктурі України. Про це йдеться у повідомленні Telegram глави держави.

Зеленський розкрив дані розвідки: до чого вже активно готується РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер поінформував, що заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка, зокрема про певні завдання для армії РФ. За словами Зеленського, розвідка не фіксує готовності Росії виконувати будь-які домовленості та припиняти війну.

"Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці та інфраструктурі, включаючи об'єкти та мережі, які обслуговують наші атомні станції", — сказав президент.

Президент наголосив, що кожен такий удар РФ з енергетики в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових країн, зокрема США, для завершення війни.

Володимир Зеленський також пообіцяв, що Україна оперативно передаватиме інформацію тим країнам, які підтримують діалог із Москвою та можуть вплинути на путінський режим.

"Україна — максимально конструктивна в дипломатії, Росія — зосереджена лише на ударах та знущанні з людей. Партнери повинні зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію будемо передавати тим у світі, чий вплив має значення і може допомогти", — резюмував президент.

Варто зазначити, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Російська Федерація вивчає можливість завдання ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Про це повідомило

За даними ГУР, таким чином Кремль намагається змусити Україну погодитись з неприйнятними капітуляційними вимогами щодо припинення війни. Йдеться про атаки на стратегічні об'єкти енергосистеми – підстанції, від яких безпосередньо залежить стабільна робота українських АЕС.




