Зеленский раскрыл данные разведки: к чему уже активно готовится РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов оккупантов по энергетике и инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении Telegram главы государства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер проинформировал, что заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко, в частности, об определенных задачах для армии РФ. По словам Зеленского, разведка не фиксирует готовности России выполнять любые договоренности и прекращать войну.

"Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", — сказал президент.

Президент подчеркнул, что каждый такой удар РФ по энергетике в условиях жесткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых стран, в частности США, для завершения войны.

Владимир Зеленский также пообещал, что Украина будет оперативно передавать информацию тем странам, которые поддерживают диалог с Москвой и могут повлиять на путинский режим.

"Украина — максимально конструктивная в дипломатии, Россия — сосредоточена только на ударах и издевательстве над людьми. Партнеры должны сделать из этого надлежащие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", — резюмировал президент.

Стоит отметить, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Российская Федерация изучает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу украинских атомных электростанций. Об этом сообщило

По данным ГУР, таким образом Кремль пытается заставить Украину согласиться с неприемлемыми капитуляционными требованиями по прекращению войны. Речь идет об атаках на стратегические объекты энергосистемы – подстанции, от которых напрямую зависит стабильная работа украинских АЭС.



