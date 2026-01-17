Зеленский раскрыл данные разведки: к чему уже активно готовится РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов оккупантов по энергетике и инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении Telegram главы государства.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер проинформировал, что заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко, в частности, об определенных задачах для армии РФ. По словам Зеленского, разведка не фиксирует готовности России выполнять любые договоренности и прекращать войну.
Президент подчеркнул, что каждый такой удар РФ по энергетике в условиях жесткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых стран, в частности США, для завершения войны.
Владимир Зеленский также пообещал, что Украина будет оперативно передавать информацию тем странам, которые поддерживают диалог с Москвой и могут повлиять на путинский режим.
Стоит отметить, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Российская Федерация изучает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу украинских атомных электростанций. Об этом сообщило
По данным ГУР, таким образом Кремль пытается заставить Украину согласиться с неприемлемыми капитуляционными требованиями по прекращению войны. Речь идет об атаках на стратегические объекты энергосистемы – подстанции, от которых напрямую зависит стабильная работа украинских АЭС.