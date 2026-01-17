Россия готовит удар по «сердцу» украинской энергетики: разведка раскрыла детали

Российская Федерация изучает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу украинских атомных электростанций. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

Подстанции атомных электростанций Украины. Фото: из открытых источников

По данным ГУР, таким образом Кремль пытается заставить Украину согласиться с неприемлемыми капитуляционными требованиями по прекращению войны. Речь идет об атаках на стратегические объекты энергосистемы — подстанции, от которых напрямую зависит стабильная работа украинских АЭС.

В разведке отмечают, что уничтожение или вывод из строя этих объектов может привести к отсоединению энергоблоков атомных станций от объединенной энергосистемы Украины. В таком случае миллионы гражданских граждан рискуют остаться без электроэнергии и теплоснабжения, особенно в холодный период года.

В ГУР уточнили, что на середину января российская сторона уже провела разведку по меньшей мере 10 объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины. Такие действия, отмечают в разведке, свидетельствуют о намерении Кремля нанести удар по атомной генерации косвенным, "гибридным" способом.

В ведомстве подчеркнули, что планы атак на подстанции, обеспечивающие работу АЭС, являются очередным доказательством геноцидного характера войны России против Украины. Кроме этого, Москва, по оценке ГУР, намерена усилить устрашение стран Европы и Запада, чтобы сдержать дальнейшую помощь Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны и защиты энергетической инфраструктуры.

