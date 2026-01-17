Росія готує удар по «серцю» української енергетики: розвідка розкрила деталі

Російська Федерація вивчає можливість нанесення ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму Telegram-каналі.

Підстанції атомних електростанцій України. Фото: з відкритих джерел

За даними ГУР, таким чином Кремль намагається примусити Україну погодитися на неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Йдеться про атаки на стратегічні об’єкти енергосистеми — підстанції, від яких безпосередньо залежить стабільна робота українських АЕС.

У розвідці зазначають, що знищення або виведення з ладу цих об’єктів може призвести до від’єднання енергоблоків атомних станцій від об’єднаної енергосистеми України. У такому разі мільйони цивільних громадян ризикують залишитися без електроенергії та теплопостачання, особливо в холодний період року.

У ГУР уточнили, що станом на середину січня російська сторона вже провела розвідку щонайменше 10 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України. Такі дії, наголошують у розвідці, свідчать про намір Кремля завдати удару по атомній генерації непрямим, "гібридним" способом.

У відомстві підкреслили, що плани атак на підстанції, які забезпечують роботу АЕС, є черговим доказом геноцидного характеру війни Росії проти України. Окрім цього, Москва, за оцінкою ГУР, має намір посилити залякування країн Європи та Заходу, аби стримати подальшу допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Харкові пролунали сильні вибухи. Російські окупаційні війська вдарили по одному з районів міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



