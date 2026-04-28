Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Зеленський різко відповів Мерцу на заяву про втрату територій Україною
Зеленський різко відповів Мерцу на заяву про втрату територій Україною

Володимир Зеленський відповів Фрідріху Мерцу щодо мирної угоди та територіального питання.

28 квітня 2026, 07:55
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який припустив, що майбутня мирна угода може передбачати втрату частини українських територій. За словами президента, поступки агресору лише відкривають шлях Росії до нових воєн у Європі.

Зеленський різко відповів Мерцу на заяву про втрату територій Україною

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що Україна вдячна партнерам за підтримку після початку повномасштабного вторгнення Росії, однак союзники мають пам’ятати — Київ захищає не лише себе, а й безпеку всього континенту. 

Президент заявив, що Кремль прагне українських територій не лише заради України, а для створення прецеденту подальших захоплень.

"Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму та окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України", — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що зупинити Москву можна лише спільною позицією союзників та реальною силою. Серед ключових умов справедливого миру президент назвав суверенітет і територіальну цілісність України, надійні гарантії безпеки, вступ до Європейського Союзу та повоєнне відновлення країни.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що потенційна мирна домовленість між Києвом і Москвою може включати територіальні поступки з боку України. За його словами, можливий референдум щодо миру з перспективою вступу України до ЄС може передбачати втрату частини територій, які "вже не будуть українськими".

Також "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив заяву про територіальні поступки для закінчення війни.



Джерело: https://www.president.gov.ua/videos/aktivno-shukayemo-shlyahi-zabezpechennya-antibalistiki-ta-in-8585
