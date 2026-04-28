Зеленский резко ответил Мерцу на заявление об утере территорий Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, предположившего, что предстоящее мирное соглашение может предусматривать утрату части украинских территорий. По словам президента, уступки агрессору только открывают путь России к новым войнам в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что Украина благодарна партнерам за поддержку после начала полномасштабного вторжения России, однако союзники должны помнить – Киев защищает не только себя, но и безопасность всего континента.

Президент заявил, что Кремль хочет украинские территории не только ради Украины, а для создания прецедента дальнейших захватов.

"Россия хочет нашу территорию, чтобы можно было захватывать территории и других. Если пройдет с одним государством, с одним соседом, то будет так же и с другими. Россия так и шла: кусок Молдовы, части Грузии, захват Крыма и оккупация Донецка, покорение Беларуси. Полномасштабная война против Украины", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что остановить Москву можно только общей позицией союзников и реальной силой. Среди ключевых условий справедливого мира президент назвал суверенитет и территориальную целостность Украины, надежные гарантии безопасности, вступление в Европейский Союз и послевоенное восстановление страны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что потенциальное мирное соглашение между Киевом и Москвой может включать территориальные уступки со стороны Украины. По его словам, возможный референдум по миру с перспективой вступления Украины в ЕС может предусматривать потерю части территорий, которые "уже не будут украинскими".

