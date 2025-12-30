logo_ukra

Зеленський раптово захотів зустрітися з Путіним: президент шокував планами
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський раптово захотів зустрітися з Путіним: президент шокував планами

Зеленський впевнений, що метою Путіна була повна окупація України, але хоче почути, що Росія не намагатиметься цього знову

30 грудня 2025, 12:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу Fox News розповів про можливі питання, які він підняв би в разі зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Зеленського, головними темами стали б території та справжні причини війни, яку Росія розв'язала проти України.

Зеленський раптово захотів зустрітися з Путіним: президент шокував планами

Фото: з відкритих джерел

"Я вже піднімав ці питання в розмові з президентом США Дональдом Трампом. Це важливо — розібратися, чому Росія окуповує нашу землю, і які справжні цілі Путіна", — сказав український лідер. 

Він підкреслив, що від діалогу з Путіним він особисто не відчуває жодного бажання, адже вважає його ворогом, але вважає, що така розмова могла б бути корисною. 

"Я не хочу спілкуватися з ним, бо він для мене ворог. Однак я вважаю, що такий діалог був би корисним з однієї причини: ми повинні зрозуміти, що ми не хочемо третьої світової війни з боку Росії", — заявив Зеленський. 

Президент України визнає, що на цей момент між ним і Путіним існує глибока недовіра. Зеленський переконаний, що основною метою російського лідера є не лише часткова, а повна окупація України. Він підкреслив, що Путін прагнув захопити всю територію України, і висловив надію, що в майбутньому Росія не повторить своїх агресивних дій.

"Я вважаю, що його мета була окупація всієї нашої країни. І я справді хочу почути від нього, що він більше не намагатиметься це зробити", — зазначив Зеленський. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 30 грудня підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели масштабну операцію, спрямовану на знищення стратегічно важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про успіх операції повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.

 



