Зеленський раптово захотів зустрітися з Путіним: президент шокував планами

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телеканалу Fox News розповів про можливі питання, які він підняв би в разі зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Зеленського, головними темами стали б території та справжні причини війни, яку Росія розв'язала проти України.

Фото: з відкритих джерел

"Я вже піднімав ці питання в розмові з президентом США Дональдом Трампом. Це важливо — розібратися, чому Росія окуповує нашу землю, і які справжні цілі Путіна", — сказав український лідер.

Він підкреслив, що від діалогу з Путіним він особисто не відчуває жодного бажання, адже вважає його ворогом, але вважає, що така розмова могла б бути корисною.

"Я не хочу спілкуватися з ним, бо він для мене ворог. Однак я вважаю, що такий діалог був би корисним з однієї причини: ми повинні зрозуміти, що ми не хочемо третьої світової війни з боку Росії", — заявив Зеленський.

Президент України визнає, що на цей момент між ним і Путіним існує глибока недовіра. Зеленський переконаний, що основною метою російського лідера є не лише часткова, а повна окупація України. Він підкреслив, що Путін прагнув захопити всю територію України, і висловив надію, що в майбутньому Росія не повторить своїх агресивних дій.

"Я вважаю, що його мета була окупація всієї нашої країни. І я справді хочу почути від нього, що він більше не намагатиметься це зробити", — зазначив Зеленський.

