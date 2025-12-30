logo_ukra

РФ буде менше жахати українців "Шахедами": стало відомо про блискучу спецоперацію ЗСУ

Операція українських військ послабила бойові спроможності ворога та зміцнила контроль над лінією фронту

30 грудня 2025, 12:10
Автор:
Клименко Елена

У ніч на 30 грудня підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели масштабну операцію, спрямовану на знищення стратегічно важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про успіх операції повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.

РФ буде менше жахати українців "Шахедами": стало відомо про блискучу спецоперацію ЗСУ

За інформацією командування, операцію організували сили управління розвідки 414-го окремого розвідувального батальйону "Птахи Мадяра" разом із новоствореним Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем. Метою операції було максимально послабити логістичну та технічну інфраструктуру, яка забезпечує підготовку та використання ворожих ударних дронів типу "Герань", "Шахед" і "Гербера".

Як результат, було знищено чи пошкоджено кілька важливих об’єктів, серед яких:

Логістичний хаб для зберігання та підготовки БпЛА "Герань" та "Шахед";

Пункт передпольотної підготовки і технічного обслуговування безпілотників цих типів та "Гербера";

Центральний склад боєприпасів для ударних дронів;

Накопичувальний склад для безпілотників "Гербера";

Пункт зосередження особового складу і технічного персоналу, який займається підготовкою та обслуговуванням дронів.

Ця операція була ретельно спланована на основі зібраних розвідувальних даних і спрямована на знищення ключових елементів інфраструктури противника, що забезпечують виробництво і запуск ударних безпілотників. Це є частиною більш широкої стратегії українських сил по протидії використанню Росією БпЛА, які часто застосовуються для атак на цивільні та військові об'єкти України.

Операція СБС мала на меті зниження бойових можливостей ворога та посилення контролю українських сил над оперативною обстановкою на фронті. В таких умовах цілями стають не лише знищення безпілотних дронів, а й руйнування логістичних ланцюгів, що обслуговують армію противника, аби зменшити його здатність до подальших наступальних дій. 

Як вже писали "Коментарі", заяви російського керівництва щодо нібито замаху на Володимира Путіна, які набули широкого розголосу, були розкриті як частина інформаційної війни. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) провели аналіз ситуації навколо повідомлень про "атаку" на резиденцію російського президента на Валдаї і дійшли висновку, що реальних доказів цього інциденту немає.



