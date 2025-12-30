В ночь на 30 декабря подразделения Сил беспилотных систем (ВБС) Вооруженных сил Украины провели масштабную операцию, направленную на уничтожение стратегически важных объектов врага на временно оккупированных территориях Донецкой области. Об успехе операции сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в своем Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

По информации командования, операцию организовали силы управления разведки 414-го отдельного разведывательного батальона "Птицы Мадяра" вместе с вновь созданным Центром глубинного поражения группировки Сил беспилотных систем. Целью операции было максимально ослабить логистическую и техническую инфраструктуру, обеспечивающую подготовку и использование вражеских ударных дронов типа "Герань", "Шахед" и "Гербера".

В результате были уничтожены или повреждены несколько важных объектов, среди которых:

Логистический хаб для хранения и подготовки БПЛА "Герань" и "Шахед";

Пункт предполетной подготовки и технического обслуживания беспилотников этих типов и Гербера;

Центральный склад боеприпасов для ударных дронов;

накопительный склад для беспилотников "Гербера";

Пункт сосредоточения личного состава и технического персонала, занимающегося подготовкой и обслуживанием дронов.

Эта операция была тщательно спланирована на основе собранных разведывательных данных и направлена на уничтожение ключевых элементов инфраструктуры противника, обеспечивающих производство и запуск ударных беспилотников. Это часть более широкой стратегии украинских сил по противодействию использованию Россией БпЛА, которые часто применяются для атак на гражданские и военные объекты Украины.

Целью операции СБС было снижение боевых возможностей врага и усиление контроля украинских сил над оперативной обстановкой на фронте. В таких условиях целями становятся не только уничтожение беспилотных дронов, но и разрушение логистических цепей, обслуживающих армию противника, чтобы снизить его способность к дальнейшим наступательным действиям.

Как уже писали "Комментарии", заявления российского руководства относительно якобы покушения на Владимира Путина, получившие широкую огласку, были раскрыты как часть информационной войны. Аналитики Института изучения войны (ISW) провели анализ ситуации вокруг сообщений об "атаке" на резиденцию российского президента на Валдае и пришли к выводу, что реальных доказательств этого инцидента нет.