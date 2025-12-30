Зеленский внезапно захотел встретиться с Путиным: президент шокировал планами

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу Fox News рассказал о возможных вопросах, которые бы он поднял в случае встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Зеленского, главными темами стали территории и настоящие причины войны, которую Россия развязала против Украины.

Фото: из открытых источников

"Я уже поднимал эти вопросы в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Это важно — разобраться, почему Россия оккупирует нашу землю, и каковы настоящие цели Путина", — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что от диалога с Путиным он лично не испытывает ни желания, ведь считает его врагом, но считает, что такой разговор мог бы быть полезным.

"Я не хочу общаться с ним, потому что он для меня враг. Однако я считаю, что такой диалог был бы полезен по одной причине: мы должны понять, что мы не хотим третьей мировой войны со стороны России", — заявил Зеленский.

Президент Украины признает, что в настоящее время между ним и Путиным существует глубокое недоверие. Зеленский убежден, что основной целью российского лидера является не только частичная, но и полная оккупация Украины. Он подчеркнул, что Путин стремился захватить всю территорию Украины и выразил надежду, что в будущем Россия не повторит своих агрессивных действий.

"Я считаю, что его цель была оккупация всей нашей страны. И я действительно хочу услышать от него, что он больше не будет пытаться это сделать", — отметил Зеленский.

