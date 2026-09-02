Зеленський прямо звинуватив Європу у страшному ударі Путіна по університету в Києві: жорстка заява

Росія посилює повітряні атаки на Україну, тоді як реакція міжнародної спільноти залишається недостатньою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, закликавши європейських партнерів до рішучіших дій проти Москви.

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За словами президента, російські "Шахеди" атакували один з університетів у Києві безпосередньо під час занять. У цей момент 160 студентів перебували в укритті. Вночі під ударом опинилася Одеса, де пошкоджено житловий будинок та міську інфраструктуру. П'ятеро людей дістали поранення, серед них — дитина.

"Сьогодні російські “шахеди” вдарили по одному з університетів в Києві – прямо у час занять. На щастя, студенти були в укритті – 160 студентів. Вночі росіяни били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. П’ять людей поранені, і серед них дитина", — наголосив глава держави.

Також, за словами Зеленського, росіяни атакували будівлю рятувальників і поліції у Херсоні, а через удар на Харківщині тисячі людей залишилися без електроенергії. Президент наголосив, що загроза зберігається і для інших регіонів.

На цьому тлі Зеленський виступив із критикою реакції міжнародних партнерів. На його думку, масштаб російської ескалації вимагає значно жорсткішої відповіді.

"На жаль, замало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію ударів. Коли у Європі російсько-іранські “шахеди” влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни", — зазначив Зеленський.

Президент застеріг, що Росія фактично випробовує в Україні методи ведення війни, які потенційно можуть становити небезпеку й для інших європейських держав. Тому, за його словами, партнерам необхідно переходити від заяв до конкретних рішень.

"Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на Росію за це і для допомоги Україні. Кожен із партнерів знає, що необхідно: ППО для України, санкції проти Росії та значна активізація оборонних виробництв", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що після 20 вересня інтенсивність війни Росії проти України може не зменшитися, а навпаки — зрости. Політолог Володимир Фесенко вважає, що після завершення виборчого періоду в РФ Кремль може перейти до нового етапу ескалації, поєднуючи посилення повітряних ударів із підготовкою додаткових резервів для фронту.