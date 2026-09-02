Зеленский прямо обвинил Европу в страшном ударе Путина по университету в Киеве: жесткое заявление

Россия усиливает воздушные атаки на Украину, тогда как реакция международного сообщества остается недостаточной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав европейских партнеров к более решительным действиям против Москвы.

Фото: из открытых источников

По словам президента, российские "Шахеды" атаковали один из университетов в Киеве непосредственно на занятиях. В этот момент 160 студентов находились в укрытии. Ночью под ударом оказалась Одесса, где повреждены жилой дом и городская инфраструктура. Пять человек получили ранения, среди них — ребенок.

"Сегодня российские "шахеды" ударили по одному из университетов в Киеве — прямо во время занятий. К счастью, студенты были в укрытии — 160 студентов. Ночью россияне избивали по Одессе. Поврежден обычный жилой дом и городскую инфраструктуру. Пять человек ранены, и среди них ребенок", — отметил ребенок.

Также, по словам Зеленского, россияне атаковали здание спасателей и полиции в Херсоне, а из-за удара на Харьковщине тысячи человек остались без электроэнергии. Президент подчеркнул, что угроза сохраняется и для других регионов.

На этом фоне Зеленский выступил с критикой реакций международных партнеров. По его мнению, масштаб российской эскалации требует более жесткого ответа.

"К сожалению, мало реагирования мира и влиятельных лидеров на эту очередную российскую эскалацию ударов. Когда в Европе российско-иранские "шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны", — отметил Зеленский.

Президент предостерег, что Россия фактически испытывает в Украине методы ведения войны, которые потенциально могут представлять опасность и для других европейских государств. Поэтому, по его словам, партнерам нужно переходить от заявлений к конкретным решениям.

"Сейчас нужно действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя. Нужны абсолютно четкие и решительные шаги для давления на Россию за это и для помощи Украине. Каждый из партнеров знает, что необходимо: ПВО для Украины, санкции против России и значительная активизация оборонных производств", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что после 20 сентября интенсивность войны России против Украины может не уменьшиться, а наоборот — возрасти. Политолог Владимир Фесенко считает, что по завершении избирательного периода в РФ Кремль может перейти к новому этапу эскалации, совмещая усиление воздушных ударов с подготовкой дополнительных резервов для фронта.