Путін в рази посилить масштабні удари по Україні: шокуюча правда про мету і дату

Після 20 вересня інтенсивність війни Росії проти України може не зменшитися, а навпаки — зрости. Політолог Володимир Фесенко вважає, що після завершення виборчого періоду в РФ Кремль може перейти до нового етапу ескалації, поєднуючи посилення повітряних ударів із підготовкою додаткових резервів для фронту.

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Одним із можливих кроків Москви експерт називає вибіркову мобілізацію. За його оцінкою, російська влада навряд чи ризикне оголосити загальну мобілізацію, однак може провести набір серед окремих категорій населення.

"Я не думаю, що це буде загальна мобілізація. Росія на це не готова зараз, на повну мобілізацію, з різних причин — організаційно, ресурсно. Але мобілізувати вибірково по окремих категоріях, мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб восени, я думаю, що такі планові показники вже є", — заявив Фесенко.

При цьому поява сотень тисяч мобілізованих не означатиме миттєвого початку масштабного наступу. Новобранців необхідно підготувати, сформувати підрозділи та забезпечити технікою й озброєнням.

"Для того щоб мобілізація дала додаткові резерви і ресурси, людські ресурси для атак, потрібно декілька місяців, мінімум три-чотири місяці", — наголосив політолог.

Тому великі наступальні операції за такого сценарію можуть розпочатися лише через кілька місяців. Водночас чекати затишшя на фронті не варто. Російські війська можуть продовжувати локальні атаки та намагатися нарощувати тиск на найбільш важливих для них ділянках. Серед потенційних напрямків Фесенко називає Донбас, не виключаючи активізації противника і на півночі.

Окремою загрозою політолог вважає посилення російських повітряних атак. Москва може коригувати тактику застосування безпілотників і ракет, намагаючись перевантажувати українську систему ППО.

За такого сценарію особливого значення для України набуває нарощування можливостей протиповітряної оборони, насамперед засобів, здатних протидіяти російським балістичним ракетам.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час російської атаки на Київ 2 вересня один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок ударів у столиці також зазнали пошкоджень медичний та навчальний заклади. Відомо про сімох постраждалих. Про наслідки обстрілу повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.